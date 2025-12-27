Строительство автобанов и реконструкция: в Узбекистане повысят качество дорог

«Мы провели большую подготовку и наметили планы сотрудничества в строительстве 800 километров высокоскоростных дорог по направлениям Ташкент — Самарканд, Ташкент — Андижан, Ташкент — Бостанлык, Пунгон — Наманган и Карши — Шахрисабз. Строительство дороги Ташкент — Самарканд начнется с марта, а практическая работа по остальным дорогам — не позднее 1 июля. Еще 1 200 километров новых дорог до 2030 года будет проложено в сотрудничестве с международными финансовыми институтами», — отметил глава государства.