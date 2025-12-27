Строительство автобанов и реконструкция: в Узбекистане повысят качество дорог

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Узбекистане будет принята пятилетняя программа по улучшению качества автомобильных дорог и увеличению их транзитной способности. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев в своем послании к парламенту и народу. Он подчеркнул стратегическое значение развития дорог для социально-экономического роста страны.
По словам президента, в рамках реформ 4 тысячи километров автомагистралей, соединяющих Андижан с Кунгратом, Ташкент с Термезом, Самарканд с Шахрисабзом и Алат с Сариасией превратят в автобаны, отвечающие международным стандартам.
«В целях улучшения качества автомобильных дорог, дальнейшего повышения транзитного потенциала будет реализована пятилетняя программа. При этом магистральные дороги протяженностью 4 тысячи километров, соединяющие Андижан и Кунград, Ташкент и Термез, Самарканд и Шахрисабз, Алат и Сарыасию, мы превратим в “автобаны”, отвечающие международным требованиям», — сказал президент.
В 2026 году планируется завершить работы по реконструкции 300 километров автодорог общего пользования, проходящих по территории Каракалпакстана, Бухарской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей.
Кроме того, начнется строительство 800 км скоростных автомагистралей по направлениям Ташкент — Самарканд, Ташкент — Андижан, Ташкент — Бостанлык, Пунган — Наманган, а также Карши — Шахрисабз.
«Мы провели большую подготовку и наметили планы сотрудничества в строительстве 800 километров высокоскоростных дорог по направлениям Ташкент — Самарканд, Ташкент — Андижан, Ташкент — Бостанлык, Пунгон — Наманган и Карши — Шахрисабз. Строительство дороги Ташкент — Самарканд начнется с марта, а практическая работа по остальным дорогам — не позднее 1 июля. Еще 1 200 километров новых дорог до 2030 года будет проложено в сотрудничестве с международными финансовыми институтами», — отметил глава государства.
По словам президента, на законодательном уровне будут закреплены нормы, обязывающие учитывать мнение граждан при проектировании дорог, оценивать влияние транспорта на окружающую среду и обеспечивать доступную, безбарьерную среду для пешеходов.
При возведении дорог ключевым принципом станет применение современных технологий и передовых стандартов.