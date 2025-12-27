В ХМАО назвали квартиры, которые чаще распродают со скидками

Югорчане стали охотнее продавать со скидками старые квартиры на вторичном рынке.
Цены на квартиры в Югре охотнее стали снижать хозяева, которые владеют жильем длительное время. А вот владельцы недвижимости в новых домах торгуются хуже всего. О трендах югорского рынка URA.RU рассказал ведущий аналитик «Этажей» Александр Иванов.
«Вторичная недвижимость остается под давление высокой стоимости рыночной ипотеки, что ограничивает спрос и вынуждает тех, кто заинтересован в срочной продаже — снижать стоимость своих объектов. Причем, чем больше срок владения продаваемой недвижимостью, тем более лояльны собственники к торгу, в новых домах скидки самые минимальные», — поясняет эксперт.
Похожий тренд риелторы наблюдают и в целом по России. Но в больших городах цена на недвижимость растет сильнее. Там выше покупательская способность, а рынок более стабильный, чем в небольших локациях вроде югорских населенных пунктов. «За год средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья увеличилась всего на 1,9%», — уточняет Иванов.
Ранее URA.RU рассказывало, что перед новогодними праздниками в Югре возник сезонный ажиотаж на рынке недвижимости. Жители стараются купить жилье и закрыть сделки, чтобы успеть заехать в новые квартиры до Нового года.