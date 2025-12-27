В Свердловской области появился новый автомобильный туристический маршрут

В Свердловской области появился новый автомобильный маршрут «Вдоль Исети на звук колокола: путешествие в Каменск-Уральский». Он стал четвертым в регионе и 121-м по счету в России. Новый двухдневный круглогодичный маршрут, рассчитанный на самостоятельных путешественников, раскрывает промышленное наследие и уникальные природные объекты Урала. Об этом сообщила пресс-служба Центра стратегических разработок.
— Маршрут включает двенадцать основных объектов показа, среди которых особое место занимает каменск-уральский краеведческий музей имени И. Я. Стяжкина. Природные достопримечательности автомаршрута включают геологический памятник порог Ревун, расположенный в 22 километрах от Каменск-Уральского, у деревни Бекленищево, — уточнили в Центре стратегических разработок.
Вне зависимости от сезона путешественников ждет встреча с «Исетским каньоном». В летний период древние скалы, возраст которых достигает 300 миллионов лет, можно будет увидеть во время речной прогулки на корабле. В зимнее время здесь организуют маршруты на лыжах и вездеходе.
Инфраструктура маршрута разнообразна. Для знакомства с культурой древних народов Урала путешественники смогут посетить этнографический фэнтези-парк «Угорское поселье». В шаговой доступности от порога Ревун находится экоферма «Славянское гнездо». Маршрут также включает памятники церковной архитектуры, среди которых — храм Покрова Пресвятой Богородицы и храм Александра Невского.
Для удобства путешественников на маршруте предусмотрены базы отдыха, отели, экоферма, а также кафе и рестораны.