В Свердловской области появился новый автомобильный туристический маршрут

Вне зависимости от сезона путешественников ждет встреча с «Исетским каньоном». В летний период древние скалы, возраст которых достигает 300 миллионов лет, можно будет увидеть во время речной прогулки на корабле. В зимнее время здесь организуют маршруты на лыжах и вездеходе.