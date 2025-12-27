В Белорецком районе по федеральному проекту благоустроили 19 объектов.

«Скажу, что у нас на особом контроле дорога Уфа-Инзер-Белорецк. На этой сложной трассе часто случаются тяжелые ДТП. В начале декабря случилась трагическая авария с участием многодетной семьи. Трасса Уфа-Инзер-Белорецк — одно из самых популярных туристических направлений для жителей и гостей республики. Трафик здесь всегда очень плотный. Важно обеспечить всем участникам дорожного движения безопасность и комфорт. Мы уделяем Белорецкому району особое внимание. Провели здесь два выездных заседания правительства республики актуализировали план мероприятий по развитию Белорецкого района. Обновленная “дорожная карта” включает 102 мероприятия на 15,7 млрд рублей», — отметил Радий Хабиров.