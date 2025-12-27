В Белорецком районе по федеральному проекту благоустроили 19 объектов.

В Башкирии в рамках федерального проекта формования комфортной городской среды в республике благоустроены все 170 из 170 запланированных общественных пространств республики.
«Села и города стали приводиться в порядок на серьезном уровне. Люди видят это и ценят. С 2019 по 2025 годы в Белорецком районе благоустроено 19 объектов на территории 8 населенных пунктов, в том числе один проект благоустройства городского парка культуры и отдыха “Шагни за горизонт” по всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды», — отметил Глава Башкортостана Радий Хабиров на совещании по вопросам развития Белорецкого района.
В рамках федерального проекта в республике полностью выполнен ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения протяженностью 370 км. Отремонтировано и реконструировано 10 мостов.
В Белорецком районе в этом году в нормативное состояние привели более 18 км дорог. Отремонтирована важная для жителей района дорога Улу-Елга — Ишля. В рамках программы фонящих дорог в этом году завершен ремонт подъезда к деревне Ломовка.
Началось строительство моста в деревню Шушпа. На протяжении многих лет «болевой» точкой для района остается мост через реку Белую около села Азнагулово. Он очень узкий, по факту пешеходный. Прорабатывается вопрос финансирования этого строительства. Вся эта работа приводит, в том числе, к уменьшению такого ключевого показателя как число пострадавших в ДТП.
«Скажу, что у нас на особом контроле дорога Уфа-Инзер-Белорецк. На этой сложной трассе часто случаются тяжелые ДТП. В начале декабря случилась трагическая авария с участием многодетной семьи. Трасса Уфа-Инзер-Белорецк — одно из самых популярных туристических направлений для жителей и гостей республики. Трафик здесь всегда очень плотный. Важно обеспечить всем участникам дорожного движения безопасность и комфорт. Мы уделяем Белорецкому району особое внимание. Провели здесь два выездных заседания правительства республики актуализировали план мероприятий по развитию Белорецкого района. Обновленная “дорожная карта” включает 102 мероприятия на 15,7 млрд рублей», — отметил Радий Хабиров.