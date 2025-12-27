Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страны ЕАЭС показывают стабильный экономический рост

За январь — сентябрь этого года ВВП стран Союза увеличился на 1,7%, а инвестиции в основной капитал возросли на 2,2%.

Источник: Freepik

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) демонстрируют устойчивый экономический рост. Об этом сообщает прес-служба ЕЭК.

Так, по итогам 10 месяцев 2025 года в странах Союза производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 2,9%. Промышленность выросла на 1,3%, при этом наибольший вклад внесла обрабатывающая отрасль — рост на 2,9%.

Объем выполненных строительных работ увеличился на 4,5%. Объем внешней торговли стран евразийской «пятерки» с третьими странами составил $629,7 млрд.

За январь — сентябрь 2025 года валовой внутренний продукт ЕАЭС увеличился на 1,7%, инвестиции в основной капитал возросли на 2,2%.

Впервые за 10 лет уровень безработицы в среднем в государствах ЕАЭС достиг минимального значения — 2,6%.

Как подчеркнули в ЕЭК, эти показатели подтверждают эффективность проводимой экономической политики интеграционного объединения.