Алиханов назвал сроки начала серийного выпуска пассажирских Ту-214

КАЗАНЬ, 27 дек — РИА Новости. Серийное производство пассажирских самолетов Ту-214 планируется поэтапно начать после завершения всех доработок к 2026 году, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Источник: © РИА Новости

«Эти меры позволят нарастить выпуск самолетов Ту-214, серийное производство которых планируется поэтапно начать после завершения всех доработок к 2026 году», — сказал министр.

Алиханов отметил, что получение самолетом Ту-214 свидетельства об одобрении главного изменения типовой конструкции самолета открывает путь к полномасштабному серийному производству таких машин. При поддержке Минпромторга РФ предприятие прошло этап масштабной модернизации и техперевооружения. Были построены и введены в эксплуатацию центр механической обработки, где уже работают токарное и фрезерное высокопроизводительное оборудование. Кроме того, построен и запущен в эксплуатацию корпус агрегатной сборки фюзеляжа, где идет монтаж клепальных автоматов, стапельно-сборочной оснастки, завершается техперевооружение по всем видам производства и заканчивается строительство трех логистических центров для хранения металла и покупных комплектующих изделий.

Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
