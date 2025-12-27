Алиханов назвал сроки начала серийного выпуска пассажирских Ту-214

Алиханов отметил, что получение самолетом Ту-214 свидетельства об одобрении главного изменения типовой конструкции самолета открывает путь к полномасштабному серийному производству таких машин. При поддержке Минпромторга РФ предприятие прошло этап масштабной модернизации и техперевооружения. Были построены и введены в эксплуатацию центр механической обработки, где уже работают токарное и фрезерное высокопроизводительное оборудование. Кроме того, построен и запущен в эксплуатацию корпус агрегатной сборки фюзеляжа, где идет монтаж клепальных автоматов, стапельно-сборочной оснастки, завершается техперевооружение по всем видам производства и заканчивается строительство трех логистических центров для хранения металла и покупных комплектующих изделий.