Нацбанк указал курс евро и курс доллара на 28 декабря в конце длинных выходных

Так, Национальным банком установлены валютные курсы на 28 декабря, воскресенье. В итоге курс доллара, курс евро и курс российского рубля в конце длинных выходных не поменялись.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на воскресенье, 28 декабря, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9127 белорусского рубля, 1 евро — 3,4342 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7094 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на среду, 24 декабря, четверг, 25 декабря, пятницу, 26 декабря, и субботу, 27 декабря, курс евро, курс доллара и курс российского рубля были сохранены в установленных значениях и в воскресенье, 28 декабря.
