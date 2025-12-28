Блокировать переводы по картам будут по новым правилам

При этом, как отметили в ЦБ, банк также должен будет незамедлительно уведомить клиента о том, что операция не прошла, а также сообщить ему о возможности подтвердить перевод не позднее одного дня, следующего за днём его блокировки, или же совершить повторную операцию по тем же самым реквизитам и на ту же самую сумму.