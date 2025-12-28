Блокировать переводы по картам будут по новым правилам

Коммерческие учреждения будут отталкиваться от обновлённого перечня критериев определения подозрительных операций, выпущенного накануне Центральным банком страны, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказали в регуляторе, с наступлением Нового года начнёт работать следующий подход: в случае, если банк выявит перевод, который будет соответствовать хотя бы одному признаку мошеннической операции, он будет обязан заблокировать перевод денег или отказать клиенту в совершении операций с использованием платежных карт, СБП или переводов электронных денежных средств сроком в два дня.
При этом, как отметили в ЦБ, банк также должен будет незамедлительно уведомить клиента о том, что операция не прошла, а также сообщить ему о возможности подтвердить перевод не позднее одного дня, следующего за днём его блокировки, или же совершить повторную операцию по тем же самым реквизитам и на ту же самую сумму.
Порядок уведомления предусмотрен договором клиента с банком. Как правило, это СМС или пуш-уведомление, пояснили в регуляторе. Если же клиент даст своего согласия на перевод или совершит операцию повторно, то банк будет обязан незамедлительно исполнить распоряжение клиента, кроме случаев, когда сведения о получателе денежных средств содержатся в базе данных Центробанка о мошеннических операциях.