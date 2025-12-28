Ричмонд
Водителям напомнили о штрафе за отсутствие включённых фар днём

Водители получают штрафы за движение днём без включённых фар, даже если активны габаритные огни. Глава ГАИ Михаил Черников рассказал журналу «За рулём», что согласно закону ПДД РФ 19.5, в светлое время все транспортные средства должны включать фары ближнего света или дневные ходовые огни.

Источник: Life.ru

В качестве альтернативы разрешено использовать противотуманные фары, если они установлены. Если камера фиксирует, что включены только габариты, формируется постановление о нарушении, и водителю выписывается штраф.

Ранее депутат Госдумы Павел Федяев рассказал, что автопродление водительских прав прекратится с 1 января 2026 года. При этом документы, срок действия которых истёк или истекает до конца 2025 года, продолжат считаться действительными ещё в течение трёх лет. Автоматическое продление не будет применяться к правам, срок действия которых истекает 1 января 2026 года или позднее.

