Водителям напомнили о штрафе за отсутствие включённых фар днём

Ранее депутат Госдумы Павел Федяев рассказал, что автопродление водительских прав прекратится с 1 января 2026 года. При этом документы, срок действия которых истёк или истекает до конца 2025 года, продолжат считаться действительными ещё в течение трёх лет. Автоматическое продление не будет применяться к правам, срок действия которых истекает 1 января 2026 года или позднее.