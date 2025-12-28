Ричмонд
В России ужесточают правила семейной ипотеки

С февраля у супругов будет право лишь на один льготный кредит.

Источник: IrkutskMedia.ru

Семейную ипотеку начнут выдавать по новым правилам. С 1 февраля у российской семьи будет право только на один льготный кредит по этой программе, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По её словам, мужу и жене в таком случае придётся стать созаёмщиками. Если собственных доходов супругов для одобрения кредита недостаточно, они, как и раньше, смогут привлечь дополнительных созаёмщиков.

Основная цель программы по-прежнему — помочь семьям купить квартиру в новостройке. Исключение сделано для семей с детьми-инвалидами, проживающих в населённых пунктах, где не ведётся строительство многоквартирных домов.

Им разрешат приобрести жильё на вторичном рынке также по льготной ставке не выше 6% годовых.

Перемены продиктованы желанием сделать систему более справедливой. А также закрыть возможность злоупотреблений, когда льготные кредиты использовали для инвестиций, а не для реального улучшения жилищных условий, объяснила депутат в интервью РИА Новости.

Таисия Колоброд.