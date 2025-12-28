В России появятся новые дорожные знаки

Новый ГОСТ сократит количество знаков у «лежачих полицейских» в два раза.
России с 1 января 2026 года вступают в силу изменения в ГОСТ, вводящие новые дорожные знаки и нормы. Изменения призваны повысить безопасность дорожного движения и упростить восприятие информации, сообщили в Росстандарте.
«Это поможет сократить число знаков в местах “лежачих полицейских” в два раза», — отмечали в ведомстве, комментируя введение знака «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». Их слова передает ТАСС.
В числе нововведений — знак «Глухие» для установки у пешеходных переходов near соответствующих объектов. Также вместо горизонтальной разметки стоп-линии теперь может применяться вертикальная, а сезонность действия знаков можно будет указывать более точно.
Корректировки затронут и организацию парковочного пространства. На самом знаке «Парковка» появится возможность указывать способ постановки автомобиля, что также сократит количество дополнительных табличек. Ширина одного парковочного места при параллельной парковке уменьшится с 2,5 до 2,25 метра для оптимизации дорожного пространства.
Ранее глава ГАИ Михаил Черников подтвердил, что штрафы за движение днем с габаритными огнями вместо фар будут выписываться, так как ПДД обязывают использовать ближний свет или ДХО, пишет «Царьград». При этом депутат Павел Федяев сообщил о прекращении автопродления водительских прав с 2026 года. Документы, истекающие до конца 2025 года, сохранят действие еще три года.