В России появятся новые дорожные знаки

Ранее глава ГАИ Михаил Черников подтвердил, что штрафы за движение днем с габаритными огнями вместо фар будут выписываться, так как ПДД обязывают использовать ближний свет или ДХО, пишет «Царьград». При этом депутат Павел Федяев сообщил о прекращении автопродления водительских прав с 2026 года. Документы, истекающие до конца 2025 года, сохранят действие еще три года.