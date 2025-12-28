В Прикамье женщину-предпринимателя обвиняют в незаконной продаже сигарет

В Чернушинском районе 56-летней женщине, занимающейся предпринимательской деятельностью, предъявлено обвинение в покупке, хранении, перевозке и продаже немаркированной табачной продукции в особо крупном размере.
По данным следствия, с июня 2019 года по март 2024 года обвиняемая незаконно продавала немаркированные сигареты в различных торговых точках города Чернушка.
Противоправную деятельность предпринимательницы пресекли сотрудники полиции в марте 2024 года. Во время обысков изъяли более 25 тысяч пачек немаркированной продукции общей стоимостью свыше 3,2 миллиона рублей. По предварительной информации, сигареты поставлялись неизвестным лицом для последующей продажи.
Сейчас следователи продолжают проверку и выясняют, каким образом контрафактная продукция поступала в регион. В отношении обвиняемой суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.