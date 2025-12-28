В Прикамье женщину-предпринимателя обвиняют в незаконной продаже сигарет

Противоправную деятельность предпринимательницы пресекли сотрудники полиции в марте 2024 года. Во время обысков изъяли более 25 тысяч пачек немаркированной продукции общей стоимостью свыше 3,2 миллиона рублей. По предварительной информации, сигареты поставлялись неизвестным лицом для последующей продажи.