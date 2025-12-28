В США хотят купить активы «Лукойла»

«Мне было бы интересно их изучить. Я не хочу ничего покупать вслепую, но мне определенно было бы интересно, и это зависело бы от цены», — заявил Джим Роджерс в беседе с РИА Новости, отвечая на вопрос о потенциальном интересе к зарубежным активам российской нефтегазовой компании.