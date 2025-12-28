В США хотят купить активы «Лукойла»

Американский инвестор заинтересовался активами «Лукойла».
Американский инвестор Джим Роджерс собирается рассмотреть покупку международных активов российской нефтегазовой компании «Лукойл». Соответствующее заявление было сделано в ходе интервью.
«Мне было бы интересно их изучить. Я не хочу ничего покупать вслепую, но мне определенно было бы интересно, и это зависело бы от цены», — заявил Джим Роджерс в беседе с РИА Новости, отвечая на вопрос о потенциальном интересе к зарубежным активам российской нефтегазовой компании.
Джим Роджерс — сооснователь Quantum Fund и известный международный инвестор. Компания «Лукойл», одна из крупнейших в России, обладает значительными международными активами, в частности, сетью заправочных станций в ряде стран.
Интерес инвестора возникает на фоне планов «Лукойла» по реструктуризации своего международного бизнеса. В конце октября США ввели санкционные ограничения против компании. Позже, в декабре, Минфин США выдал генеральную лицензию, разрешающую операции, необходимые для обслуживания и ликвидации её зарубежных активов, включая сеть АЗС, до апреля 2026 года. Данные обстоятельства побудили компанию рассмотреть возможность продажи части зарубежных активов. По имеющимся данным, в настоящее время ведутся переговоры с рядом потенциальных покупателей.