Экономист Балынин назвал самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году

Какой месяц в 2026 году станет самым экономически выгодным для отпуска, рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Экономист напомнил, что средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, исчисляется путём деления суммы заработной платы, фактически начисленной за расчётный период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней. Последнее значение равно 29,3. В качестве расчетного периода берутся последние 12 календарных месяцев, из которого исключается ряд периодов и начисленные за это время суммы. Например, речь идет о больничных, простоях.
«Непосредственно за год суммарное число рабочих дней в 2026 году будет таким же, как и в 2025 году, — 247 рабочих дней. 118 дней будут выходными/праздничными. При этом распределение по месяцам немного изменится. Месяцем с наименьшим числом рабочих дней будет январь — 15 рабочих дней. В 2025 году это был тоже январь, в нём было 17 рабочих дней. Месяцем с наибольшим числом рабочих дней будет июль — 23 рабочих дня. В 2025 году таких месяцев было два июль и октябрь», — отметил Балынин.
Таким образом, как объяснил эксперт, январь станет самым невыгодным с экономической точки зрения для отпуска, а июль, наоборот, самым выгодным.
«Если мы предположим, что актуальная ежемесячная заработная плата у работника в 2026 году будет равна 75 тысячам рублей, то средний дневной заработок, рассчитанный по формуле, равен 2,5 тыс. рублей. Таким образом, при отпуске продолжительностью 14 дней с 12 по 25 января (так получится присоединить его к новогодним выходным, которые будут с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года) работник получит отпускные в сумме 14*2,5 тыс. рублей = 35 тыс. рублей. В оставшемся периоде января будет 5 рабочих дней, а начисленная зарплата составит 75*5/15= 25 тысяч рублей. Общая сумма выплат отпускных и заработной платы составит 60 тысяч рублей», — привел пример Балынин.
Он уточнил, что если также взять отпуск на 14 дней в июле 2026 года, например, с 6 по 19 июля, то работник получит такие же отпускные, но за счет большего числа рабочих дней, начисленная зарплата будет выше.
«В оставшемся периоде июля будет 3 рабочих дня до отпуска (с 1 по 3 июля) и 10 рабочих дней после его окончания (суммарно получаем 13 рабочих дней). Тогда начисленная сумма зарплаты составит 75*13/23= 42,39 тысяч рублей. Соответственно, сумма выплат отпускных и заработной платы составит 77,39 тысяч рублей», — добавил эксперт.
