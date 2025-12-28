Экономист Балынин назвал самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году

«Непосредственно за год суммарное число рабочих дней в 2026 году будет таким же, как и в 2025 году, — 247 рабочих дней. 118 дней будут выходными/праздничными. При этом распределение по месяцам немного изменится. Месяцем с наименьшим числом рабочих дней будет январь — 15 рабочих дней. В 2025 году это был тоже январь, в нём было 17 рабочих дней. Месяцем с наибольшим числом рабочих дней будет июль — 23 рабочих дня. В 2025 году таких месяцев было два июль и октябрь», — отметил Балынин.