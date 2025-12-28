После национализации челябинских олигархов ждут тяжелые времена

К моменту национализации полновластным хозяином «Арианта» давно был Кретов, а не Аристов. Именно первый сосредоточил в своих руках 99% «ГК Ариант». Где именно решение суда о передаче бизнеса государству застало основатели бизнес-империи — за рубежом или в России — семья разглашать не стала. Хотя иски в суды от Аристова, конечно же, посыпались в родной стране. Из пяти предприятий, включающих мясной, виноградарский и алкогольный бизнесы, власти получили четыре компании. Оставшаяся в руках Аристовых «ГК Ариант», в мгновение ока стала финансовой пустышкой.