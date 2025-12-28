Один код для всего: в России готовят универсальный QR для оплаты

Принцип работы прост: покупатель сканирует один QR-код, после чего может выбрать любой удобный способ расчета. Оплата станет доступна не только через СБП, но и с помощью различных платежных сервисов, сервисов рассрочки, а в будущем — и цифрового рубля. В НСПК подчеркивают, что каждый банк в стране может подключиться к системе на равных условиях, чтобы предложить ее клиентам.