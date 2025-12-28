Один код для всего: в России готовят универсальный QR для оплаты

2026 году в России завершится масштабный переход на единый стандарт бесконтактных платежей. Речь идет об универсальном QR-коде, который объединит в один инструмент оплату через Систему быстрых платежей (СБП), банковские сервисы и будущий цифровой рубль.
Оператором новой услуги выступает Национальная система платежных карт (НСПК). В пресс-службе компании сообщили РИА Новости, что технологию уже сегодня могут использовать более 200 российских банков и около 7,4 миллиона торговых точек по всей стране. Это, как пояснили в НСПК, фактически вся эквайринговая сеть СБП.
Принцип работы прост: покупатель сканирует один QR-код, после чего может выбрать любой удобный способ расчета. Оплата станет доступна не только через СБП, но и с помощью различных платежных сервисов, сервисов рассрочки, а в будущем — и цифрового рубля. В НСПК подчеркивают, что каждый банк в стране может подключиться к системе на равных условиях, чтобы предложить ее клиентам.
Переход будет обязательным и поэтапным. Для всех банков обязанность обеспечить прием платежей по универсальному коду вводится с 1 сентября 2026 года. Одновременно с этой даты системно значимые кредитные организации и банки, важные для платежного рынка, должны будут обеспечить возможность расчетов цифровым рублем. К 1 сентября 2027 года это требование коснется банков с универсальной лицензией, а к 1 сентября 2028 года — всех остальных.
Напомним, что с 29 декабря россияне смогут использовать «цифровой паспорт» вместо обычного в банках и других финансовых учреждениях. «Цифровой паспорт» — это QR-код, который создается на Госуслугах. То есть можно будет брать с собой только смартфон.