Названы регионы России, где закрылось больше всего банковских офисов за год

Согласно информации Банка России, по состоянию на начало декабря текущего года в России насчитывается 22 530 отделений кредитных организаций. При этом их количество выросло лишь в 10 регионах.
В топ-10 регионов по количеству закрытых банковских офисов, помимо Краснодарского края и Крыма, вошли Оренбургская область (-65 офисов) и Санкт-Петербург (-65 офисов).
В Башкирии закрылось 63 офиса, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре 59, в Татарстане — 57. Замыкают рейтинг Воронежская область, в которой за этот год закрылось 50 офисов, Волгоградская область (-49 офисов) и Пермский край (-48 офисов).