Названы регионы России, где закрылось больше всего банковских офисов за год

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Больше всего банковских офисов за этот год закрылось в Краснодарском крае — 99 и в Республике Крым — 88, следует из расчетов РИА Новости по данным ЦБ РФ.

Согласно информации Банка России, по состоянию на начало декабря текущего года в России насчитывается 22 530 отделений кредитных организаций. При этом их количество выросло лишь в 10 регионах.

В топ-10 регионов по количеству закрытых банковских офисов, помимо Краснодарского края и Крыма, вошли Оренбургская область (-65 офисов) и Санкт-Петербург (-65 офисов).

В Башкирии закрылось 63 офиса, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре 59, в Татарстане — 57. Замыкают рейтинг Воронежская область, в которой за этот год закрылось 50 офисов, Волгоградская область (-49 офисов) и Пермский край (-48 офисов).