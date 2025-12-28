Monde: новый коррупционный скандал произошел после отъезда Зеленского в США

Новый коррупционный скандал на Украине произошел сразу после отъезда Владимира Зеленского в США, пишет французская газета Le Monde.
Отмечается, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) накануне, 27 декабря, предъявило нескольким депутатам Верховной рады обвинения в получении взяток за голоса и в попытке организовать незаконные обыски в госучреждениях в Киеве.
Издание указывает на ослабленную позицию Зеленского, чему еще ранее поспособствовал другой коррупционный скандал, связанный со сферой энергетики Украины и в том числе приближенными главы киевского режима.
В субботу обвинения были предъявлены соратнику Зеленского Юрию Киселю и еще двум депутатам Рады — Евгению Пивоварову и Игорю Негулевскому. В офисе правящей партии «Слуга народа» прошли обыски.
Зеленский же отправился в американский штат Флорида на переговоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.