«Платная парковка» и «Стоп-линия»: какие новые знаки появятся на российских дорогах в 2026 году

ГОСТ с 2026 года упростит восприятие информации для водителей и пешеходов.
С 1 января 2026 года на российских дорогах появятся более 60 новых знаков и табличек. Изменения призваны повысить безопасность движения и снизить визуальный шум на улицах. Нововведения включают специализированные знаки для пешеходов, уточняющие таблички и новые правила парковки. Эксперты отмечают как пользу от изменений, так и потенциальные риски, связанные с адаптацией водителей. Подробнее — в материале URA.RU.
Новые знаки появятся для повышения безопасности.
В России появятся знаки «Глухие» и «Влажное покрытие» с 2026 года.
Более 60 новых дорожных знаков и табличек появятся на российских дорогах с первого января 2026 года. Изменения направлены на повышение безопасности движения и упрощение восприятия информации для водителей. Росстандарт отмечает, что, например, новый знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» сократит число указателей у «лежачих полицейских».
В перечень нововведений также войдут знак «Глухие пешеходы» и вертикальное обозначение стоп-линии. Корректировки затронут организацию парковочного пространства — на знаке «Парковка» можно будет указывать способ постановки автомобиля. Ширина стандартного парковочного места уменьшится с 2,5 до 2,25 метра для оптимизации использования дорожной территории.
Знаки для пешеходов.
В местах вероятного появления людей с нарушениями слуха будет устанавливаться новая табличка 8.15.1 «Глухие пешеходы». Она будет применяться совместно со знаком «Пешеходный переход».
Знак 8.15.1 «Глухие пешеходы».
Организация движения.
Появится знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». Для обозначения стоп-линии там, где невозможно нанести разметку, будет использоваться вертикальный знак 6.16.1.
Знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности».
Уточняющие таблички.
Табличка 8.5.8 «Время действия» позволит указывать период действия знака по месяцам, например, «сентябрь-апрель». Табличка 8.16.2 «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие» будет ограничивать действие знака только на период сложных погодных условий.
Табличка «Заснеженное покрытие» 8.16.2 Табличка «Заснеженное покрытие» 8.16.2.
Парковка.
На знаке «Парковка (парковочное место)» 6.4 можно будет напрямую указывать способ постановки автомобиля, что заменит отдельные таблички. Стандартная ширина парковочного места вдоль дороги сократится с 2,5 до 2,25 метра для оптимизации пространства.
Новые дорожные знаки и таблички содержат больше информации и снизят визуальный шум.
Мнение экспертов о пользе.
Новые дорожные знаки позволят экономить пространство и снизят визуальный шум.
Введение более 60 новых знаков связано с необходимостью адаптации дорожной системы к современным технологиям и инфраструктуре. Об этом заявил независимый эксперт Алексей Тузов. Он отметил, что ключевыми факторами являются минимизация затрат на изготовление и экономия пространства за счет объединения информации. Эксперт уверен, что новый ГОСТ снизит визуальный шум и повысит безопасность, приведя в пример знаки «Велопешеходная зона» и «Глухие пешеходы».
Автоюрист Лев Воропаев напомнил об успешной апробации многих изменений в Москве. По его мнению, введение новых знаков направлено на освобождение визуального пространства, а инициатива исходила от столичных властей. Воропаев пояснил, что цель нововведений — избежать нагромождения отдельных табличек, совмещая информацию на одном знаке для улучшения городской среды.
Потенциальные риски.
Эксперты, опрошенные Autonews.ru, указали на потенциальные риски, связанные с изменением ГОСТа. Автоюрист Лев Воропаев отметил, что совмещение информации на одном знаке вместо отдельных табличек может затруднить ее восприятие водителями и повлиять на безопасность движения, хотя он поддержал введение отдельных необходимых знаков, таких как вертикальная стоп-линия.
Эксперт Алексей Тузов также предупредил о возможности путаницы среди водителей при быстром внедрении изменений без должного информирования. Он подчеркнул важность широких разъяснительных кампаний, но добавил, что тестирования и зарубежный опыт показывают способность большинства водителей адаптироваться к новым знакам при наличии четких инструкций.