«Платная парковка» и «Стоп-линия»: какие новые знаки появятся на российских дорогах в 2026 году

С 1 января 2026 года на российских дорогах появятся более 60 новых знаков и табличек. Изменения призваны повысить безопасность движения и снизить визуальный шум на улицах. Нововведения включают специализированные знаки для пешеходов, уточняющие таблички и новые правила парковки. Эксперты отмечают как пользу от изменений, так и потенциальные риски, связанные с адаптацией водителей. Подробнее — в материале URA.RU.