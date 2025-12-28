Средняя закупочная цена пива в России взлетела на 30%

Закупочные цены на пиво для отелей и кафе выросли почти на 100 рублей.
Цены на алкоголь в сфере гостинично-ресторанного бизнеса (HoReCa) в 2025 году значительно выросли. Средняя цена бутылки пива (0,5 л) увеличилась почти на 30% — с 279 до 360 рублей, следует из данных исследования DocsInBox, которые приводит ТАСС. Сооснователь этого сервиса Леонид Довбенко отметил, что рост цен на продукты и алкоголь напрямую влияет на финансовую устойчивость заведений, делая контроль закупок критически важным. Он отмечал, что в начале 2025 года почт четверть владельцев заведений общепита включали закупочные цены в число самых главных проблем в этом бизнесе.
Стоимость вина (0,7 л) возросла примерно на 12%, с 927 до 1040 рублей за бутылку. Единственной стабильной категорией осталась водка: её средняя закупочная цена (0,75 л) сохранилась на уровне 643 рублей. Однако аналитики предупреждают, что эта стабильность временна. С 1 января 2026 года Минфин планирует повысить минимальные цены на крепкий алкоголь, что приведёт к росту отпускной, оптовой и розничной стоимости водки. Несмотря на подорожание, вино остаётся самым популярным алкогольным напитком в закупках ресторанов: в 2025 году было приобретено около 2,21 млн единиц. На втором месте пиво с 1,43 млн единиц, а на третьем — водка (477,1 тыс. единиц).