Средняя закупочная цена пива в России взлетела на 30%

Стоимость вина (0,7 л) возросла примерно на 12%, с 927 до 1040 рублей за бутылку. Единственной стабильной категорией осталась водка: её средняя закупочная цена (0,75 л) сохранилась на уровне 643 рублей. Однако аналитики предупреждают, что эта стабильность временна. С 1 января 2026 года Минфин планирует повысить минимальные цены на крепкий алкоголь, что приведёт к росту отпускной, оптовой и розничной стоимости водки. Несмотря на подорожание, вино остаётся самым популярным алкогольным напитком в закупках ресторанов: в 2025 году было приобретено около 2,21 млн единиц. На втором месте пиво с 1,43 млн единиц, а на третьем — водка (477,1 тыс. единиц).