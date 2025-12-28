Ричмонд
Поставки бензина на АЗС Хабаровского края увеличат в новогодние праздники

Об этом руководители Минэнерго договорились с топливными компаниями.

Источник: Хабаровский край сегодня

В официальном Телеграм-канале Минэнерго Хабаровского края опубликовано сообщение о том, что власти региона договорились с топливными компаниями об увеличении поставок горючего на АЗС региона. Обычно на автозаправках в канун Нового года наблюдается ажиотаж, и такая мера призвана не допустить дефицита бензина и дизельного топлива, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Традиционно перед новогодними праздниками мы отмечаем увеличение спроса на разные виды автомобильного топлива из-за повышенной активности, — отметили в ведомстве. — С топливными компаниями мы договорились, что на этот период объемы поставок на внутренний рынок будут увеличены. Однако из-за логистического фактора и пробок могут наблюдаться незначительные перебои с подвозом топлива на АЗС. Регион обеспечен необходимым объемом топлива, отгрузки осуществляются в соответствии с графиком.