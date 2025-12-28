Поставки бензина на АЗС Хабаровского края увеличат в новогодние праздники

— Традиционно перед новогодними праздниками мы отмечаем увеличение спроса на разные виды автомобильного топлива из-за повышенной активности, — отметили в ведомстве. — С топливными компаниями мы договорились, что на этот период объемы поставок на внутренний рынок будут увеличены. Однако из-за логистического фактора и пробок могут наблюдаться незначительные перебои с подвозом топлива на АЗС. Регион обеспечен необходимым объемом топлива, отгрузки осуществляются в соответствии с графиком.