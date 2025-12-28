Вяленая, копченая, соленая без наценки: в ЯНАО открылся новый цех переработки рыбы

По предварительным итогам года ямальские рыбодобытчики сохранят объем вылова на уровне около 10 тысяч тонн — это соответствует среднегодовым показателям за последние пять лет. Сейчас рыбное сырье в округе принимают 14 перерабатывающих предприятий. Они выпускают более 180 наименований продукции из северной рыбы.