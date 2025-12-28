Вяленая, копченая, соленая без наценки: в ЯНАО открылся новый цех переработки рыбы

На Ямале открылся новый цех переработки рыбы.
Новый цех по переработке рыбы «Ямалторг» запущен в Новом Уренгое в полном производственном цикле. Предприятие сможет выпускать до 350 тонн рыбной продукции в год. Часть затрат на строительство и оснащение объекта компенсировали окружные власти и муниципалитет в рамках мер поддержки переработчиков. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО.
«Новый производственный комплекс оснащен современным оборудованием и работает в две смены. Здесь будут выпускать мороженую разделанную рыбу, а также вяленую, копченую и соленую продукцию, полуфабрикаты, маринованные изделия, пресервы и фарш», — говорится в сообщении на сайте правительства ЯНАО.
Цех организован с непрерывным циклом переработки улова. Для обслуживания линии создано 21 рабочее место. На территории производства открыт фирменный магазин, где жители и гости Нового Уренгоя смогут покупать продукцию напрямую без наценок.
По предварительным итогам года ямальские рыбодобытчики сохранят объем вылова на уровне около 10 тысяч тонн — это соответствует среднегодовым показателям за последние пять лет. Сейчас рыбное сырье в округе принимают 14 перерабатывающих предприятий. Они выпускают более 180 наименований продукции из северной рыбы.
Как сообщало URA.RU, ранее в Новом Уренгое открыли рыбоперерабатывающий цех площадью 260 квадратных метров. Ежегодный объем производства там составит более 400 тонн.