Продукты, ЖКУ и авто: что подорожает в 2026 году

По оценкам экспертов, в 2026 году рынок недвижимости продолжит находиться в состоянии низкого спроса при высоком давлении на себестоимость. Как отметил экономист Юрий Медушенко, причина основного давления — низкий покупательский спрос из-за недостатка свободных денег у населения, заградительных ставок по ипотеке и сокращения выдачи кредитов примерно на четверть. Дополнительный удар нанесет изменение в программе семейной ипотеки с февраля 2026 года: льготой можно будет воспользоваться только один раз на семью, тогда как ранее оба супруга могли оформить ее отдельно. Это приведет к фактическому затуханию ключевого драйвера рынка. Слова эксперта также приводит «Постньюс».