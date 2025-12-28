Продукты, ЖКУ и авто: что подорожает в 2026 году

Плановое повышение НДС до 22% влияет на изменение стоимости товаров и услуг.
В 2026 году россиян ожидает значительный рост цен практически во всех ключевых сферах расходов: продукты питания в среднем подорожают на 10−15%, жилье — на 5−10%, а тарифы на услуги ЖКХ увеличатся почти на 10%. Также ожидается повышение стоимости автомобилей из-за новых правил утилизационного сбора. Основной причиной является плановое повышение НДС с 20% до 22%. Что подорожает в 2026 году — в материале URA.RU.
Какой уровень инфляции будет в следующем году.
В грядущем 2026-м году ожидается кратковременное повышение уровня инфляции из-за повышения НДС с 20 до 22%. Следом ожидается устойчивое ее снижение и движение к уровню 4 — 5%. Это следует из основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов. Информация опубликована на официальном сайте Центробанка.
Тем временем уровень инфляции по итогам года может составить 6%. Об этом заявлял вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, это значение ниже ранее официально озвученного прогноза в 6,8%. Его слова приводит издание Pravda.ru.
Подорожают ли цены на продукты.
По прогнозам на 2026 год, рост цен на продукты в среднем составит 10−15%, формируясь за счет нескольких факторов: повышения НДС, удорожания логистики, сырья, энергии и упаковки, а также сезонных колебаний. Наиболее заметно подорожают категории зависящие от импорта и сложных поставок. Об этом сообщало издание «Постньюс».
Рост цен на продуктов составит в среднем 10−15%
Мясо и птица могут подорожать на 2−2,5% или чуть больше из-за роста стоимости комбикормов, электроэнергии и транспорта. Молочная продукция, особенно переработанная и брендированная, покажет рост выше среднего под давлением удорожания кормов, энергии, упаковки и логистики.
Цены на овощи и фрукты сохранят сезонность, наиболее ощутимо увеличиваясь в межсезонье из-за роста доли импорта, а также под влиянием логистики, хранения и погодных условий. На стоимость напитков повлияют рост налогов, упаковки и логистики. Кроме того, в 2026 году ожидается усиление тренда на шринкфляцию (сокращение объема при сохранении цены). Также вырастут акцизы на алкоголь: до 165 рублей с литра для продукции с долей спирта ниже 18% (вместо 148 рублей) и до 842 рублей для напитков крепче 18% (вместо 740 рублей).
В то же время рост цен на социально значимые товары сдержится льготной ставкой НДС в 10%. При избытке предложения сахар, зерновые и макаронные изделия могут подешеветь на 3−5% благодаря экспортным ограничениям и насыщенности внутреннего рынка.
Вырастет ли стоимость автомобилей.
Стоимость автомобилей может вырасти примерно на 10−15%
Автомобильный рынок остается зависимым от динамики курса рубля и планируемого увеличения утилизационного сбора. По оценкам экспертов, в 2026 году стоимость новых машин может вырасти примерно на 10−15%. Наибольшее удорожание ожидается в сегменте импортных автомобилей из ‑за высокой доли валютных затрат, тогда как цены на вторичном рынке будут корректироваться с некоторым временным лагом.
Влияние измененных правил утилизационного сбора на стоимость автомобилей подтвердил автомобильный эксперт Александр Корнев. Он предполагает, что из-за повышения тарифов все люксовые модели автомобилей могут подорожать на 30% и более. Помимо этого, он допустил, что на цены авто может повлиять не только новые правила утилизационного сбора, но и дешевеющий рубль, так как российское производство до сих пор зависит от импортных компонентов. Слова эксперта приводило издание MK.RU.
Насколько вырастет стоимость недвижимости.
С 2026 года можно будет взять лишь одну семейную ипотеку на семью.
По оценкам экспертов, в 2026 году рынок недвижимости продолжит находиться в состоянии низкого спроса при высоком давлении на себестоимость. Как отметил экономист Юрий Медушенко, причина основного давления — низкий покупательский спрос из-за недостатка свободных денег у населения, заградительных ставок по ипотеке и сокращения выдачи кредитов примерно на четверть. Дополнительный удар нанесет изменение в программе семейной ипотеки с февраля 2026 года: льготой можно будет воспользоваться только один раз на семью, тогда как ранее оба супруга могли оформить ее отдельно. Это приведет к фактическому затуханию ключевого драйвера рынка. Слова эксперта также приводит «Постньюс».
Он предполагает, что продажи останутся слабыми как в 2025 году, и резкого оживления в 2026-м не ожидается. Спрос будет недостаточным для распродажи уже построенного и строящегося жилья.
Несмотря на это, цены продолжат расти в среднем на 5−10%. Этот парадокс, как пояснил Медушенко, связан не со спросом, а с ростом себестоимости строительства из-за удорожания материалов, рабочей силы и увеличения налоговой нагрузки. Строители не могут продавать жилье в убыток, даже при вялых сделках. Росту цен также будут способствовать повышение НДС и дефицит рабочей силы, вызванный изменениями в миграционной политике.
Повысятся ли тарифы на ЖКУ.
Рост тарифов на ЖКУ составит около 9,9%, заявил Медушенко.
Сфера услуг реагирует на инфляцию быстрее других сегментов. Согласно мнению экономиста Юрия Медушенко, рост тарифов в 2026 году практически предопределен и составит примерно 9,9%. Это увеличение обусловлено отложенной инфляцией, которая по итогам 2025 года оценивается примерно в 7%, а также высокими затратами ресурсоснабжающих организаций.
Также с первого января тарифы на ЖКУ могут вырасти сразу на 1,7%. Причиной этому также является изменение НДС до 22%. На повышение стоимости могут повлиять и решение региональных властей об изменениях размеров взносов на капитальный ремонт. В нескольких субъектах РФ размер взносов увеличится в диапазоне от 4% до 20%. Об этом сообщало издание «Новости Mail».