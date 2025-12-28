Ремонт путепровода завершен в Хабаровском крае

Завершился ремонт железнодорожного путепровода на участке автомобильной дороги Комсомольск-на-Амуре — рабочий поселок Чегдомын. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который был инициирован президентом России. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
На участке длиной 68,38 метра были выполнены все работы: установлены конструкции из сталефибробетонного покрытия, выполнено сопряжение моста с насыпью, отремонтированы балки пролетного строения, а также добетонировано парапетное ограждение.
Общий объем финансирования на ремонт составил более 45,6 миллиона рублей, из которых федеральная доля составила 44,3 миллиона рублей, а краевая — почти 1,3 миллиона рублей.
Проект является частью национальной программы, направленной на улучшение инфраструктуры в регионах России, что, в свою очередь, положительно влияет на качество жизни жителей Хабаровского края.