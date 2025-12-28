Правительство выделит 280 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в ДФО

«Реализация планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), остается одной из приоритетных задач правительства. До конца 2025 года на эти цели будет дополнительно направлено 280,1 миллиона рублей. Распоряжение об этом подписано», — говорится в релизе.