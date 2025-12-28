Правительство выделит 280 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в ДФО

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. На развитие инфраструктуры на Дальнем Востоке выделят более 280 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства.
«Реализация планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), остается одной из приоритетных задач правительства. До конца 2025 года на эти цели будет дополнительно направлено 280,1 миллиона рублей. Распоряжение об этом подписано», — говорится в релизе.
Финансирование предназначено для Якутии и Приморского края.
Правительство софинансирует развитие центров экономического роста в ДФО с 2018 года по поручению президента. Там реализуют проекты, связанные со строительством жилья по программе «Дальневосточный квартал», модернизацией социальной инфраструктуры, ТОР, технологической базы промышленных предприятий и объектов ЖКХ.
В бюджете на 2026−2028 годы на эти цели планируют выделить более 111 миллиардов рублей.