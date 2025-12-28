Внешний долг Молдовы вырос из-за курса валют

При этом важную роль сыграли колебания валютных курсов. В 2025 году доллар США ослаб по отношению к другим валютам, в которых оформлена часть долгов. Из-за этого при пересчете в доллары сумма внешнего долга увеличилась еще на 302,01 миллиона долларов, хотя этих денег страна на самом деле не занимала.