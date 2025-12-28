Внешний долг Молдовы вырос из-за курса валют

По данным Министерства финансов, за 11 месяцев 2025 года внешний государственный долг Молдовы изменился следующим образом.
За этот период страна фактически получила 190,29 миллионов долларов — это деньги, которые остались после того, как были выплачены проценты и часть старых долгов. То есть это реальные средства, которыми государство смогло воспользоваться.
При этом важную роль сыграли колебания валютных курсов. В 2025 году доллар США ослаб по отношению к другим валютам, в которых оформлена часть долгов. Из-за этого при пересчете в доллары сумма внешнего долга увеличилась еще на 302,01 миллиона долларов, хотя этих денег страна на самом деле не занимала.
В результате по состоянию на 30 ноября 2025 года внешний государственный долг вырос по сравнению с началом года примерно на 492,29 миллиона долларов или почти на 12%. Причем около 60% этого роста связано именно с падением курса доллара, а не с новыми кредитами.
Иными словами, общий долг перед иностранными кредиторами стал больше в основном из-за изменения курсов валют, а не потому, что государство активно занимало новые деньги. На начало декабря 2025 года внешний государственный долг составил 4,683 миллиарда долларов.
В Министерстве финансов отмечают, что если до конца года не будет крупных новых поступлений, а основные выплаты действительно приходятся на 2025 год, то внешний долг может сократиться. Эти прогнозы уже были учтены при корректировке государственного бюджета в ноябре.