Последствия аварии на ТЭЦ полностью ликвидированы в Саянске

IrkutskMedia, 28 декабря. В Саянске полностью ликвидировали последствия нештатной ситуации на Ново-Зиминской ТЭЦ, которая произошла в субботу, 27 декабря. Администрацией и коммунальными службами города был спланирован общий план действий. Об этом сообщил мэр Саянска Александр Ермаков.
Над устранением последствий работали городские структуры и руководство и сотрудники ТЭЦ. Ситуация была исправлена в кратчайшие сроки, и теплоснабжение в домах было восстановлено. Мэр также отметил, что в усиленном режиме работает саянская дорожная служба.
Ранее агентство сообщало, что в Саянске температура в отопительной системе города нормализуется после аварии, произошедшей на ТЭЦ 27 декабря. В Ново-Зиминской ТЭЦ корр. ИА IrkutskMedia рассказали, что специалисты запустили в работу два котла. Все параметры по теплоснабжению близки к норме, даже с учётом похолодания.