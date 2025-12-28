Последствия аварии на ТЭЦ полностью ликвидированы в Саянске

Ранее агентство сообщало, что в Саянске температура в отопительной системе города нормализуется после аварии, произошедшей на ТЭЦ 27 декабря. В Ново-Зиминской ТЭЦ корр. ИА IrkutskMedia рассказали, что специалисты запустили в работу два котла. Все параметры по теплоснабжению близки к норме, даже с учётом похолодания.