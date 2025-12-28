Египетские туркомпании готовы сотрудничать с узбекскими коллегами

Дипломаты посольства проинформировали их о развитии туристической сферы в Узбекистане, реформах, реализуемых в данном направлении, благоприятных условиях и возможностях, созданных в стране для иностранных туристов, подробно разъяснили порядок оформления въездных виз для граждан Египта, планирующих туристические поездки в Узбекистан, а также действующие упрощения и льготы.