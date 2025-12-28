Конфликт с расселением жильцов дома в Челябинске дошёл до Бастрыкина

Двухэтажное здание 1948 года постройки по улице Новороссийской находится в непригодном состоянии: стены и потолки разрушаются, инженерные системы изношены, что приводит к регулярным коммунальным авариям и затоплению подвала. Дом признали аварийным ещё в 2021 году, однако жильцов до сих пор не переселили.