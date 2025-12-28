Ричмонд
Конфликт с расселением жильцов дома в Челябинске дошёл до Бастрыкина

По факту задержки с переселением возбуждено уголовное дело.

Источник: Соцсети

О задержке переселения жильцов разрушающегося дома в Челябинске узнали в Москве. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по возбуждённому в связи этим уголовному делу, сообщили в ведомстве.

Двухэтажное здание 1948 года постройки по улице Новороссийской находится в непригодном состоянии: стены и потолки разрушаются, инженерные системы изношены, что приводит к регулярным коммунальным авариям и затоплению подвала. Дом признали аварийным ещё в 2021 году, однако жильцов до сих пор не переселили.

Так как обращения в различные инстанции результатов не принесли, в СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело. О ходе его расследования Бастрыкину доложит и.о. руководителя регионального ведомства Константин Правосудов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее СК возбудил дело о халатности из-за аварийной крыши дома в Челябинске.