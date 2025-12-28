ЕАЭС: торговля с третьими странами — одно из ключевых направлений деятельности Союза

«И из таких ключевых событий уходящего года я бы отметил 16-ю сессию Министерской конференции ООН по торговле и развитию в Женеве, где наша делегация тоже приняла участие. И как раз в рамках общих прений был поднят вопрос роста числа односторонних и дискриминационных торговых ограничений, имеющих такой политизированный и антиконкурентный характер, которые усиливают риски конечно же не только экономические, но и социальные и гуманитарные. Вот в этом контексте мы выступили с призывом к ЮНКТАД продолжить работу по анализу и такой всесторонней оценке влияния односторонних ограничительных мер на торговлю и развитие, потому что такая беспристрастная оценка является существенной для работы ЕЭК», — отметил он.