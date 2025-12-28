Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд обязал снести 8 гостевых домов на берегу памятника природы Челябинской области

Бизнесмену установлен срок для исполнения решения суда — шесть месяцев.

Источник: Freepik

Суд обязал снести восемь гостевых домов на берегу памятника природы Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все началось с обращения в суд природоохранного прокурора. Он, «действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратился иском к индивидуальному предпринимателю о сносе самовольных построек».

Дело в том, что бизнесмен установил восемь быстровозводимых домов и две бани на берегу реки Юрюзань — от Смирновского моста до устья реки Наси. При этом были проигнорированы требования природоохранного законодательства, нарушены условия разрешительных документов.

Усть-Катавский горсуд в удовлетворении требований прокурора отказал. «Он, последовательно отстаивая позицию по соблюдению прав граждан на благоприятную окружающую среду, обжаловал отказ в апелляционном порядке. Определением судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда решение суда первой инстанции отменено с вынесением нового решения — об удовлетворении требований прокурора», — прокомментировали в региональном надзорном ведомстве.

Бизнесмену установлен срок для исполнения решения суда — шесть месяцев.