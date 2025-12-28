Суд обязал снести 8 гостевых домов на берегу памятника природы Челябинской области

Суд обязал снести восемь гостевых домов на берегу памятника природы Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Все началось с обращения в суд природоохранного прокурора. Он, «действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратился иском к индивидуальному предпринимателю о сносе самовольных построек».
Дело в том, что бизнесмен установил восемь быстровозводимых домов и две бани на берегу реки Юрюзань — от Смирновского моста до устья реки Наси. При этом были проигнорированы требования природоохранного законодательства, нарушены условия разрешительных документов.
Усть-Катавский горсуд в удовлетворении требований прокурора отказал. «Он, последовательно отстаивая позицию по соблюдению прав граждан на благоприятную окружающую среду, обжаловал отказ в апелляционном порядке. Определением судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда решение суда первой инстанции отменено с вынесением нового решения — об удовлетворении требований прокурора», — прокомментировали в региональном надзорном ведомстве.
Бизнесмену установлен срок для исполнения решения суда — шесть месяцев.