Министр труда и соцзащиты объявила рост зарплаты белорусов в 2026 году

Министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко в эфире телеканала СТВ объявила рост зарплаты белорусов в 2026 году.
Назвав зарплаты бюджетников безусловным приоритетом, Павлюченко сказала, что «предусмотрен рост реально располагаемых доходов населения в 121%, в целом всех». Также министр напомнила:
«С 1 января 2026 года размер минимальной заработной платы уже 858 рублей. Если мы берем к декабрю 2025 года — 14%. Также заблаговременно правительством принято решение о повышении базовой ставки первого разряда. С 1 января 2026 года она уже будет составлять 297 рублей, увеличивается на 8,8%».
Павлюченко обещала сохранение подхода к поддержке бюджетников через стимулирующие выплаты.
«В целом заработная плата на следующий 2026 год работникам в бюджетной сфере будет запланирована с ростом на 14%», — констатировала глава Минтруда и соцзащиты.
