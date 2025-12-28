Министр труда и соцзащиты объявила рост зарплаты белорусов в 2026 году

«С 1 января 2026 года размер минимальной заработной платы уже 858 рублей. Если мы берем к декабрю 2025 года — 14%. Также заблаговременно правительством принято решение о повышении базовой ставки первого разряда. С 1 января 2026 года она уже будет составлять 297 рублей, увеличивается на 8,8%».