Министр труда и соцзащиты: рост пенсий белорусов в 2026 году запланирован на более чем 14%, а размер превысит 1000 рублей

Минтруда Беларуси: пенсии в 2026 вырастут на более чем 14%, превысив 1000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко сообщила в эфире телеканала СТВ, что рост пенсий белорусов в 2026 году запланирован на более чем 14%, а размер превысит 1000 рублей.

Павлюченко напомнила, что не так давно президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о бюджете Фонда соцзащиты населения на 2026 год.

«Крупной статьей по социальным выплатам является пенсионная выплата — 31 миллиард рублей. На эти цели направлен и запланирован рост более 14%. А сам размер пенсии превысит 1000 рублей», — отметила министр.

Рост пенсий, по ее словам, — результат планомерной работы и «результат проводимой серьезной бюджетной политики в этой сфере».

Также министр труда и соцзащиты объявила рост зарплаты белорусов в 2026 году.

А глава фабрики «Грай» сказал, какая елочная игрушка стала абсолютным хитом в 2025 году для белорусов.

Тем временем социолог отметил, что белорусы рассказывают жене, где хранят свою заначку, но с одним условием.

А власти Гомельской области сказали, что для аварийного дома, пострадавшего от взрыва газа, будут сделаны панели и соединительные узлы по специальному заказу.

Также белорусский синоптик Дмитрий Рябов дал свой прогноз на новогоднюю ночь и первые дни 2026 года: «Пройдет небольшой снег и будет до 10 мороза».

Еще астролог сказал белорусам, как будут складываться отношения с Литвой и Польшей.

