Министр труда и соцзащиты: рост пенсий белорусов в 2026 году запланирован на более чем 14%, а размер превысит 1000 рублей

Министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко сообщила в эфире телеканала СТВ, что рост пенсий белорусов в 2026 году запланирован на более чем 14%, а размер превысит 1000 рублей.
Павлюченко напомнила, что не так давно президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о бюджете Фонда соцзащиты населения на 2026 год.
«Крупной статьей по социальным выплатам является пенсионная выплата — 31 миллиард рублей. На эти цели направлен и запланирован рост более 14%. А сам размер пенсии превысит 1000 рублей», — отметила министр.
Рост пенсий, по ее словам, — результат планомерной работы и «результат проводимой серьезной бюджетной политики в этой сфере».
Также министр труда и соцзащиты объявила рост зарплаты белорусов в 2026 году.
