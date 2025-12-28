Минтруда: 20% работающих пенсионеров Беларуси заняты в одной сфере

Министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко сообщила в эфире телеканала СТВ, что 20% работающих пенсионеров заняты в сфере образования.
Озвучила глава Минтруда и соцзащиты также другие данные. Так, по словам Павлюченко, на рынке труда Беларуси уже более 480 тысяч пенсионеров. Причем от момента начала изменений в законодательстве страны, которые дали возможность людям старшего возраста работать без вычета части их пенсии, в это число добавилось 27 тысяч белорусов.
«Преимущественно сфера услуг — более 55%, 65% работающих пенсионеров — это женщины. Ну, а если мы говорим, где работают, — это здравоохранение, образование, инженерия. И каждый пятый работающий пенсионер работает в сфере образования», — привела данные министр.
Она отметила планомерный рост желающих работать пенсионеров.
Также министр труда и соцзащиты сказала, что рост пенсий белорусов в 2026 году запланирован на более чем 14%, а размер выплаты превысит 1000 рублей. Еще Наталия Павлюченко объявила рост зарплаты белорусов в 2026 году.
Тем временем социолог отметил, что белорусы рассказывают жене, где хранят свою заначку, но с одним условием.
А власти Гомельской области сказали, что для аварийного дома, пострадавшего от взрыва газа, будут сделаны панели и соединительные узлы по специальному заказу.
Также белорусский синоптик Дмитрий Рябов дал свой прогноз на новогоднюю ночь и первые дни 2026 года: «Пройдет небольшой снег и будет до 10 мороза».