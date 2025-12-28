Минтруда: 20% работающих пенсионеров Беларуси заняты в одной сфере

Озвучила глава Минтруда и соцзащиты также другие данные. Так, по словам Павлюченко, на рынке труда Беларуси уже более 480 тысяч пенсионеров. Причем от момента начала изменений в законодательстве страны, которые дали возможность людям старшего возраста работать без вычета части их пенсии, в это число добавилось 27 тысяч белорусов.