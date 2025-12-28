«Не видим предпосылок к всплеску цен». Глава Нацбанка о практически нулевой инфляции в декабре

В эфире было обращено внимание и на то, что инфляция в 2026 году не должна превысить 7%, но были планы выйти и на 5%. «Мы не отказываемся (от этих планов. — Прим. БЕЛТА). Семипроцентный рубеж дан с определенной форой. Потому что все-таки очень много еще происходит процессов, до конца непонятных, в мире, экономическая турбулентность не останавливается. Но мы от своей цели не отказываемся. И что радует: видим уже в конце года определенное снижение проинфляционных факторов. Не выйдем в 2025 году за 7% и должны снизиться еще больше в 2026 году», — подчеркнул Роман Головченко.