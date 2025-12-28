«Не видим предпосылок к всплеску цен». Глава Нацбанка о практически нулевой инфляции в декабре

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в декабре нынешнего года наблюдается практически нулевая инфляция. На это обратил внимание председатель правления Национального банка Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $14,3 млрд Нацбанк: в Беларуси долгосрочные депозиты за 11 месяцев превысили Br4 млрд.
«Видим достаточно аномальную для декабря ситуацию по инфляции. Она практически нулевая за 3 недели декабря», — отметил Роман Головченко.
По его словам, во многом на это оказало влияние дезинфляционное воздействие со стороны российской экономики, где продовольственная инфляция тоже существенно замедлилась. «И пока мы не видим предпосылок к серьезным шокам, которые бы привели к всплеску цен на товары, которые были в предыдущие годы и в 2025 году», — подчеркнул председатель правления Нацбанка.
В эфире было обращено внимание и на то, что инфляция в 2026 году не должна превысить 7%, но были планы выйти и на 5%. «Мы не отказываемся (от этих планов. — Прим. БЕЛТА). Семипроцентный рубеж дан с определенной форой. Потому что все-таки очень много еще происходит процессов, до конца непонятных, в мире, экономическая турбулентность не останавливается. Но мы от своей цели не отказываемся. И что радует: видим уже в конце года определенное снижение проинфляционных факторов. Не выйдем в 2025 году за 7% и должны снизиться еще больше в 2026 году», — подчеркнул Роман Головченко.
«Мы намерены жестко выдерживать планы по инфляции, по крайней мере, по базовой инфляции, принимать все меры для того, чтобы мы не вышли за 5%», — резюмировал он. -0-
Читайте также:
Как белорусские банки продолжат борьбу с мошенниками, рассказал глава Нацбанка Оливье, елочные игрушки от дедушки и бабушки. Головченко рассказал о семейных новогодних традициях.