Минтруда назвало самые востребованные профессии в Беларуси на ближайшие годы

Министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко в эфире телеканала СТВ назвала самые востребованные профессии в Беларуси на ближайшие годы.
В частности, министр озвучила потребность в наладчиках, электромеханиках, станочниках для выполнения работ технологического блока.
«Это уже интеллектуальный труд, это управление интеллектуальными системами с использованием роботов, то есть определенные навыки. И что очень важно здесь, это повышение квалификации, развитие», — уточнила специфику данных специальностей Наталия Павлюченко.
В инфраструктурной составляющей есть потребность в строительных профессиях — таких, как электромонтажники и сварщики.
«Развивается индустрия, развивается инфраструктура», — отметила министр факторы названной потребности.
Есть также запрос нанимателей на кадры инженерных специальностей, а еще IT-направления.
«Притом не только что касается анализа, программирования, кибербезопасности. Это IT-направление всех отраслей, которые сегодня идут через цифровизацию. Это и здравоохранение, это и отдельные отрасли промышленности», — комментирует Павлюченко.
Важная сфера, где в ближайшие годы будут востребованы кадры, — демография, уход.
«И специалисты в сфере здравоохранения, социальных услуг, гериатрической помощи здесь тоже будут очень востребованы», — сказал министр.
Также она отметила, что прогноз потребности экономики Беларуси в кадрах «максимально ориентирован на интеграцию в образовательный процесс».
Также министр труда и соцзащиты сказала, что рост пенсий белорусов в 2026 году запланирован на более чем 14%, а размер выплаты превысит 1000 рублей. Еще Наталия Павлюченко объявила рост зарплаты белорусов в 2026 году, а 20% работающих пенсионеров в Беларуси заняты в сфере образования.
