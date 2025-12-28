Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $14,3 млрд

Он обратил внимание, что золотовалютные резервы — это подушка безопасности страны. «Она может задействоваться для оплаты импорта (в случае чего, что называется). Кстати, мы впервые перешагнули такой порог, как трехмесячный запас резервов для покрытия трехмесячного импорта. Это такой международный показатель, который характеризует устойчивость страны. Да, конечно, мировой рост стоимости золота внес в это существенный вклад. Но мы также накопили и валютные резервы именно за счет того, что и предприятия, и физические лица выступали активными продавцами валюты на внутреннем рынке», — пояснил Роман Головченко.