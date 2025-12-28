28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2025 году золотовалютные резервы Беларуси выросли до $14,3 млрд. Об этом рассказал председатель правления Национального банка Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
Как было отмечено в эфире, в 2025 году золотовалютные резервы выросли выше прогноза. «Последняя цифра, которую я могу озвучить, это $14,3 млрд», — сказал глава Нацбанка.
Он обратил внимание, что золотовалютные резервы — это подушка безопасности страны. «Она может задействоваться для оплаты импорта (в случае чего, что называется). Кстати, мы впервые перешагнули такой порог, как трехмесячный запас резервов для покрытия трехмесячного импорта. Это такой международный показатель, который характеризует устойчивость страны. Да, конечно, мировой рост стоимости золота внес в это существенный вклад. Но мы также накопили и валютные резервы именно за счет того, что и предприятия, и физические лица выступали активными продавцами валюты на внутреннем рынке», — пояснил Роман Головченко.
«Думаю, в следующем году эта тенденция также продолжится», — добавил председатель правления Нацбанка. -0-
