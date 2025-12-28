Нацбанк: в Беларуси долгосрочные депозиты за 11 месяцев превысили Br4 млрд

В эфире шла речь о наиболее выгодных вложениях денежных средств для граждан. «Вообще я не должен давать рекомендации по инвестициям. Но могу (сказать. — Прим. БЕЛТА): что касается инвестиций в золото, вообще в драгоценные металлы — это специфический вид инвестирования. Он, что называется, работает вдолгую. Потому что на долгом горизонте, как правило, эти активы имеют тенденцию к плавному росту», — отметил Роман Головченко.