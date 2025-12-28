Ричмонд
Нацбанк: в Беларуси долгосрочные депозиты за 11 месяцев превысили Br4 млрд

По словам Романа Головченко, наиболее привлекательные сейчас условия вкладывания денег в банковские депозиты.

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси долгосрочные депозиты за 11 месяцев превысили Br4 млрд. Об этом рассказал председатель правления Национального банка Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $14,3 млрд «Не видим предпосылок к всплеску цен». Глава Нацбанка о практически нулевой инфляции в декабре.

В эфире шла речь о наиболее выгодных вложениях денежных средств для граждан. «Вообще я не должен давать рекомендации по инвестициям. Но могу (сказать. — Прим. БЕЛТА): что касается инвестиций в золото, вообще в драгоценные металлы — это специфический вид инвестирования. Он, что называется, работает вдолгую. Потому что на долгом горизонте, как правило, эти активы имеют тенденцию к плавному росту», — отметил Роман Головченко.

По его словам, наиболее привлекательные сейчас условия вкладывания денег в банковские депозиты. «По ним начисляются приличные и стабильные проценты. Если в 2024 году было (более. — Прим. БЕЛТА) Br2 млрд, которые легли на долгосрочные депозиты, то в 2025 году только за 11 месяцев эта сумма уже перевалила за Br4 млрд», — обратил внимание председатель правления Национального банка. -0-

