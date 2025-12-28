Ричмонд
WP: в США число банкротств стало крупнейшим со времен Великой рецессии

К декабрю заявления о банкротстве подали не менее 717 компаний, сообщили аналитики.

Источник: Аргументы и факты

В США в 2025 году число корпоративных банкротства резко выросло до уровня, сопоставимого с Великой рецессией, пишет The Washington Post, ссылаясь на данные аналитической компании S&P Global Market Intelligence.

По данным аналитиков, к декабрю заявления о банкротстве подали не менее 717 компаний, что стало самым высоким показателем с 2010 года. При этом годом ранее число обанкротившихся компаний составило на 17 процентов меньше.

По данным издания, в первой половине года наблюдался всплеск «мега-банкротств» — заявления поступали от компаний с активами более $1 млрд. Всего было зарегистрировано 17 таких банкротств, что стало самым высоким показателем за полугодие с момента вспышки коронавируса в 2020 году.

При этом большее число заявок о банкротстве пришлось на промышленные отрасли, на втором месте оказались предприятия из сферы товаров и услуг, которые не являются необходимимы для повседневной жизни людей — например, это сфера моды и производства мебели для дома.

В числе причин банкротства предприниматели называют финансовые трудности, инфляцию, процентные ставки и торговую политику Белого дома, которая нарушила цепочки поставок и увеличила издержки, указали аналитики.

Напомним, рецессия в США официально длилась с декабря 2007 года по июнь 2009 года.

Отметим, в январе глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что часть американской экономики сейчас находится в рецессии. В частности, речь идет о жилищном строительстве.