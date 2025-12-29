Нацбанк понизил курс доллара и повысил курс евро на 29 декабря после выходных

В сравнении с курсами валют, которые действовали в среду, 24 декабря, четверг, 25 декабря, пятницу, 26 декабря, субботу, 27 декабря, и воскресенье, 28 декабря, курс евро, курс доллара и курс российского рубля были установлены в новых значениях в понедельник, 29 декабря. Так, курс доллара уменьшился, а курс евро и курс российского рубля потяжелели в валютной корзине. Заметнее при этом был скорректирован в сторону увеличения курс российского рубля.