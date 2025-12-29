Нацбанк понизил курс доллара и повысил курс евро на 29 декабря после выходных

Национальный банк скорректировал курсы валют на 29 декабря, понедельник. В частности, курс доллара стали ниже после длинных выходных, а курс евро и курс российского рубля, наоборот, подросли.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 29 декабря, Национальный банк определил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9126 белорусского рубля, 1 евро — 3,4369 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7173 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в среду, 24 декабря, четверг, 25 декабря, пятницу, 26 декабря, субботу, 27 декабря, и воскресенье, 28 декабря, курс евро, курс доллара и курс российского рубля были установлены в новых значениях в понедельник, 29 декабря. Так, курс доллара уменьшился, а курс евро и курс российского рубля потяжелели в валютной корзине. Заметнее при этом был скорректирован в сторону увеличения курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0001 белрубля, курс евро повысился на 0,0027 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0079 белрубля.
