75% новосибирцев с одобренной ипотекой не покупают жилье

Одновременно с этим застройщики значительно снизили темпы ввода новых домов.

Источник: Пресс-служба компании "Метриум"

В Новосибирске наблюдается заметный застой на рынке недвижимости, несмотря на то, что многие потенциальные покупатели уже получили одобрение по ипотечным кредитам, сделки заключаются крайне редко. Одновременно с этим застройщики значительно снизили темпы ввода новых домов. Как сообщает Сиб.фм, ссылаясь на данные Сбербанка, к концу 2025 года около 12,3 тысячи новосибирцев, получивших одобрение по ипотечным заявкам, так и не оформили сделку.

Это свидетельствует о накоплении отложенного спроса, и лишь каждая четвертая ипотечная заявка перерастает в реальную покупку.

Средняя сумма ипотечного кредита варьируется в зависимости от типа жилья: на новостройки новосибирцы берут в среднем 5,3 миллиона рублей, а на вторичное жилье — 3 миллиона. При этом рост цен на недвижимость практически совпадает с инфляцией: стоимость новостроек увеличилась на 4%, а вторичного жилья — на 3%.

Особое беспокойство вызывает снижение строительной активности, в 2025 году было выдано всего 67 разрешений на строительство новых жилых домов — это минимальный показатель за последние пять лет. Эксперты отмечают несколько причин, по которым покупатели откладывают сделки: высокие ставки по ипотеке, экономическая нестабильность и ожидания, что процентные ставки всё-таки снизятся.

После снижения ключевой ставки до 16% в декабре 2025 года аналитики прогнозируют, что восстановление спроса будет происходить медленно, а ставки могут снизиться до 14% в следующем году.