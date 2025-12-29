75% новосибирцев с одобренной ипотекой не покупают жилье

В Новосибирске наблюдается заметный застой на рынке недвижимости, несмотря на то, что многие потенциальные покупатели уже получили одобрение по ипотечным кредитам, сделки заключаются крайне редко. Одновременно с этим застройщики значительно снизили темпы ввода новых домов. Как сообщает Сиб.фм, ссылаясь на данные Сбербанка, к концу 2025 года около 12,3 тысячи новосибирцев, получивших одобрение по ипотечным заявкам, так и не оформили сделку.