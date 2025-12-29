75% новосибирцев с одобренной ипотекой не покупают жилье

В Новосибирске наблюдается заметный застой на рынке недвижимости, несмотря на то, что многие потенциальные покупатели уже получили одобрение по ипотечным кредитам, сделки заключаются крайне редко. Одновременно с этим застройщики значительно снизили темпы ввода новых домов. Как сообщает Сиб.фм, ссылаясь на данные Сбербанка, к концу 2025 года около 12,3 тысячи новосибирцев, получивших одобрение по ипотечным заявкам, так и не оформили сделку.
Это свидетельствует о накоплении отложенного спроса, и лишь каждая четвертая ипотечная заявка перерастает в реальную покупку.
Средняя сумма ипотечного кредита варьируется в зависимости от типа жилья: на новостройки новосибирцы берут в среднем 5,3 миллиона рублей, а на вторичное жилье — 3 миллиона. При этом рост цен на недвижимость практически совпадает с инфляцией: стоимость новостроек увеличилась на 4%, а вторичного жилья — на 3%.
Особое беспокойство вызывает снижение строительной активности, в 2025 году было выдано всего 67 разрешений на строительство новых жилых домов — это минимальный показатель за последние пять лет. Эксперты отмечают несколько причин, по которым покупатели откладывают сделки: высокие ставки по ипотеке, экономическая нестабильность и ожидания, что процентные ставки всё-таки снизятся.
После снижения ключевой ставки до 16% в декабре 2025 года аналитики прогнозируют, что восстановление спроса будет происходить медленно, а ставки могут снизиться до 14% в следующем году.