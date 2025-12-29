Итоги нацпроекта «Инфраструктура для жизни» подвели в Хабаровском крае

В России подвели итоги первого года реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Результаты обсудили на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Общие итоги напрямую касаются и Хабаровского края. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
«Завершается первый год реализации нового национального проекта “Инфраструктура для жизни”, который стал главным вектором нашей работы на ближайшие шесть лет. Он направлен на то, чтобы у людей в регионах появилось все необходимое для комфортной жизни», — сказал Марат Хуснуллин.
По его словам, ввод жилья по итогам года прогнозируется на уровне около 107 миллионов квадратных метров, а жилищные условия улучшили 3,8 миллиона семей. В 2025 году в стране отремонтировали и построили порядка 28 тысяч километров дорог, что на 14 процентов больше, чем годом ранее.
В Хабаровском крае в рамках нацпроекта продолжили развитие дорожной сети и повышение транспортной доступности. Работы велись на региональных и местных трассах, в том числе на участках, на которые ранее обращали внимание жители. Также продолжается строительство дороги к будущему пункту пропуска на острове Большой Уссурийский.
В числе приоритетов дальнейшей работы названы обновление дорог, развитие опорных населенных пунктов и модернизация ЖКХ. Эти направления заложены в планах Хабаровского края на ближайшие годы.