Итоги нацпроекта «Инфраструктура для жизни» подвели в Хабаровском крае

По его словам, ввод жилья по итогам года прогнозируется на уровне около 107 миллионов квадратных метров, а жилищные условия улучшили 3,8 миллиона семей. В 2025 году в стране отремонтировали и построили порядка 28 тысяч километров дорог, что на 14 процентов больше, чем годом ранее.