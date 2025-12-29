В бывший красноярский долгострой ​на Грунтовой начали заселяться жильцы

Как рассказали в мэрии, ключи от квартир в 17-этажке начали получать красноярские сироты. Один из них — Илья Шевяков, выпускник исторического факультета СФУ, который занимается урбанистикой. «Мы с женой очень обрадовались. Это сильно облегчит жизнь. С нынешними ценами на жилье стать собственниками непросто. Я благодарен администрации, что теперь у нас свои квадратные метры», — поделился обладатель новой «однушки».
Напомним, дом на Грунтовой начали возводить еще в 2007 году, но застройщик «Сибстройинвест» обанкротился и дольщики остались без жилья и денег. В последующем другие компании предпринимали неудачные попытки завершить строительство. В 2020 году ответственность за многоэтажку взял на себя федеральный Фонд развития территорий, он выплатил компенсации обманутым дольщикам и получил право распоряжаться объектом по своему усмотрению. В этом году дом удалось сдать. Квартиры в нем для 28 детей-сирот приобрел департамент градостроительства.
В мэрии напомнили, что в 2025 году жилье также закупили на улицах Соколовская, Шевченко, Норильская, Аральская, Судостроительная, Калинина и других на сумму более 1 миллиарда 300 млн рублей. Средства выделены из краевого бюджета в виде целевой субвенции. Квартиры покупают как в новостройках, так и на вторичном рынке, по нормам краевого законодательства площадь жилья может варьироваться от 22 до 42 м².
«В этом году администрация города должна была приобрести 256 квартир для детей-сирот. Благодаря сложившейся экономии по результатам аукционов и большого предложения на рынке недвижимости, нам удалось купить 305 помещений. На следующий год в планах приобрести еще 250 квартир, надеюсь, что превысим план», — рассказал глава департамента градостроительства Сергей Шикунов.