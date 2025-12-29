В бывший красноярский долгострой ​на Грунтовой начали заселяться жильцы

Напомним, дом на Грунтовой начали возводить еще в 2007 году, но застройщик «Сибстройинвест» обанкротился и дольщики остались без жилья и денег. В последующем другие компании предпринимали неудачные попытки завершить строительство. В 2020 году ответственность за многоэтажку взял на себя федеральный Фонд развития территорий, он выплатил компенсации обманутым дольщикам и получил право распоряжаться объектом по своему усмотрению. В этом году дом удалось сдать. Квартиры в нем для 28 детей-сирот приобрел департамент градостроительства.