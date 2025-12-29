Ричмонд
В Госдуме ожидают снижение ключевой ставки: вот когда это может произойти

Депутат Аксаков: ключевая ставка может снизиться до 9% к концу 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

По словам депутата Анатолия Аксакова, ключевая ставка Банка России к концу 2026 года может опуститься до 9%. Свое мнение он высказал в интервью «Известиям».

«Ключевая ставка может опуститься до 9% к концу 2026-го. Это вполне реальная цифра», — рассказал эксперт.

По словам Аксакова, на снижение ставки влияют падение инфляции и налоговые нововведения. Он не исключил, что уже 13 февраля ЦБ может снизить ставку на 0,5 п.п., а с марта смягчение денежно-кредитной политики может ускорится.

Ключевое решение Центробанка, объявившего ранее о снижении ставки до 16%, побудило крупные финансовые учреждения страны начать корректировку условий по сберегательным программам в сторону уменьшения доходности. Рост привлекательности акций также зависит от снижения ключевой ставки.