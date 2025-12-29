В ЦБ рассказали, как россияне будут платить в следующие годы: биометрия сменит наличные и карты

Подавляющее большинство россиян вскоре перейдет на безналичную форму оплаты. Наиболее актуальными видами станут QR-коды и биометрия. Уже к 2030 году доля безналичных платежей в стране может возрасти до 90%. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, цитирует ТАСС.
Она рассказала, что популярность способа оплаты зависит от степени доверия граждан к нему. В настоящий момент биометрией регулярно пользуются несколько миллионов человек, указала эксперт.
«Помните, картам поначалу тоже мало кто доверял? По мере того, как люди все больше будут доверять биометрии, расширится ее использование в платежной сфере. Сейчас мы видим первые шаги, хотя они достаточно уверенные», — уточнила Алла Бакина.
