Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае нашли павильон, где продукты хранились в грязи

Вся сомнительная продукция была немедленно изъята из продажи.

Источник: Freepik

Внеплановая проверка на красноярском рынке «Енисейский привоз» выявила целый ряд серьёзных нарушений в одном из торговых павильонов. Специалисты обнаружили просроченную колбасу, немаркированные продукты и антисанитарию, сообщает Роспотребнадзор Красноярск.

На прилавке лежали шесть батонов колбасы с истёкшим сроком годности. Разнообразная готовая продукция — от аджики и пельменей до молочных товаров — продавалась без каких-либо ярлыков, указывающих на производителя или дату изготовления. Хлебобулочные изделия были выставлены открыто, а холодильное оборудование оказалось грязным. К тому же, продавец не смог предъявить действующую медицинскую книжку.

Вся сомнительная продукция была немедленно изъята из продажи. По итогам проверки индивидуальный предприниматель привлечён к ответственности и оштрафован на 30 тысяч рублей. Решение пока можно обжаловать.