В Красноярском крае нашли павильон, где продукты хранились в грязи

Внеплановая проверка на красноярском рынке «Енисейский привоз» выявила целый ряд серьёзных нарушений в одном из торговых павильонов. Специалисты обнаружили просроченную колбасу, немаркированные продукты и антисанитарию, сообщает Роспотребнадзор Красноярск.
На прилавке лежали шесть батонов колбасы с истёкшим сроком годности. Разнообразная готовая продукция — от аджики и пельменей до молочных товаров — продавалась без каких-либо ярлыков, указывающих на производителя или дату изготовления. Хлебобулочные изделия были выставлены открыто, а холодильное оборудование оказалось грязным. К тому же, продавец не смог предъявить действующую медицинскую книжку.
Вся сомнительная продукция была немедленно изъята из продажи. По итогам проверки индивидуальный предприниматель привлечён к ответственности и оштрафован на 30 тысяч рублей. Решение пока можно обжаловать.