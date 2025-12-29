В Красноярском крае нашли павильон, где продукты хранились в грязи

На прилавке лежали шесть батонов колбасы с истёкшим сроком годности. Разнообразная готовая продукция — от аджики и пельменей до молочных товаров — продавалась без каких-либо ярлыков, указывающих на производителя или дату изготовления. Хлебобулочные изделия были выставлены открыто, а холодильное оборудование оказалось грязным. К тому же, продавец не смог предъявить действующую медицинскую книжку.