Губернатор Андрей Травников поставил задачу новосибирским строителям на будущий год

Долгосрочной целью для области остаётся уровень в 2,5 миллиона «квадратов» жилья в год. Для её достижения в центре внимания окажется механизм комплексного развития территорий (КРТ). По словам губернатора, городом и областью уже подготовлен значительный пул локаций, стартовали первые конкурсы, и полноценную силу этот инструмент наберёт уже в 2026 году. Главная задача — сделать процедуры КРТ максимально удобными для инвесторов, не забывая при этом об интересах будущих жителей.