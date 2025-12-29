Губернатор Андрей Травников поставил задачу новосибирским строителям на будущий год

На стратегическом совещании в ассоциации «Региональный деловой клуб строителей» власти и бизнес подвели итоги года и определили ключевой инструмент для роста отрасли. Губернатор Андрей Травников сообщил, что по итогам 2025 года ввод жилья в Новосибирской области превысит 2 миллиона квадратных метров. Этот результат, как подчеркнул глава региона, достигнут в условиях работы рынка без масштабных господдержек, что демонстрирует его устойчивость.
Долгосрочной целью для области остаётся уровень в 2,5 миллиона «квадратов» жилья в год. Для её достижения в центре внимания окажется механизм комплексного развития территорий (КРТ). По словам губернатора, городом и областью уже подготовлен значительный пул локаций, стартовали первые конкурсы, и полноценную силу этот инструмент наберёт уже в 2026 году. Главная задача — сделать процедуры КРТ максимально удобными для инвесторов, не забывая при этом об интересах будущих жителей.
Идею активно поддержал председатель ассоциации строителей Майис Мамедов, отметивший, что КРТ позволяет вести долгосрочное планирование застройки вместе с необходимой социальной инфраструктурой. Текущие вопросы, по его словам, успешно решаются в диалоге с властью.