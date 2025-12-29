В Новосибирске магазин оштрафован за отсутствие инструкции к кофемашине

Как установлено в ходе судебного разбирательства, покупательница приобрела кофемашину стоимостью 50 999 рублей, получив уверенность от консультанта в наличии всей сопроводительной документации. Однако, после доставки товара на дом она обнаружила, что инструкция отсутствует, что затруднило использование устройства.