В Новосибирске магазин оштрафован за отсутствие инструкции к кофемашине

Магазин электроники в Новосибирске обязали выплатить местной жительнице более 150 тысяч рублей из-за отсутствия инструкции в упаковке с кофемашиной. Решение было принято Заельцовским районным судом.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, покупательница приобрела кофемашину стоимостью 50 999 рублей, получив уверенность от консультанта в наличии всей сопроводительной документации. Однако, после доставки товара на дом она обнаружила, что инструкция отсутствует, что затруднило использование устройства.

23 декабря 2025 года суд вынес решение по иску к ООО «МВМ» (магазин Эльдорадо), удовлетворив требования потребителя и взыскал с магазина сумму в размере 153 510 рублей.

Решение суда ещё не вступило в законную силу.