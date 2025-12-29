Новосибирский грузоперевозчик погасил долг в 988 тысяч после ареста счета

Директор компании-грузоперевозчика в рабочем поселке Колывань погасил долг в 988 тысяч рублей перед дилером. Произошло это только после ареста счетов организации. Об этом сообщили в ГУФССП России по Новосибирской области.
Конфликт между грузоперевозчиком и дилером возник из-за договора на доставку прицепов. Компания не стала принимать услуги и оплачивать их в полном объеме, так как якобы выявила дефекты у товаров.
— Претензии дилера остались без ответа, что привело к судебному разбирательству. Компания-грузоперевозчик попыталась предъявить встречный иск, обвиняя дилера в убытках из-за повреждения груза и нарушения сроков доставки, но суд отклонил эти требования, — добавили в пресс-службе.
В итоге суд обязала грузоперевозчика выплатить 988 тысяч рублей дилеру. Судебные приставы наложили арест на счет компании. Директор, понимая важность счета для ежедневной деятельности, погасил долг.