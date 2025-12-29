Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Объем депозитов в банках уменьшился к концу года в Казахстане

За месяц общая сумма, которую хранят казахстанцы на депозитах, уменьшилась почти на 141 млрд тенге. «Просели “срочные и несрочные вклады, зато заметно выросли сберегательные. Подробнее — на NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Месяц назад объем депозитов физических лиц в казахстанских банках достиг рекордных 26,7 трлн тенге. Большая часть этих средств хранилась в тенге. Однако в ноябре общая сумма уменьшилась. По данным Национального банка РК, объем депозитов сейчас составляет 26,5 трлн тенге, что на 0,53%, или почти на 141 млрд тенге меньше, чем было месяцем ранее.

Снижение произошло из-за сокращения средств на текущих счетах (на 4,09%) и уменьшения объема срочных и несрочных депозитов (на 0,66%). В то же время заметен рост объема сберегательных вкладов на 3,31% за месяц. Сейчас на них хранится более 4 трлн тенге. Для сравнения, в начале года сумма составляла 2,6 трлн тенге, что означает прирост на 51,65%. В то же время срочные и несрочные депозиты выросли лишь на 5,23%.

Снижение депозитов произошло в первую очередь за счет оттока средств с депозитов в иностранной валюте. За месяц сумма уменьшилась на 1,9%, тогда как тенговые вклады прибавили 0,13%. Таким образом, доля валютных вкладов теперь составляет лишь 22,7%.

Причина выбора тенговых депозитов казахстанцами кроется в ставках вознаграждения. У вкладов в иностранной валюте они не превышают 1% годовых, тогда как в ноябре среднерыночная ставка по тенговым депозитам достигла рекордных 14,8% (по данным Нацбанка). Важно отметить, что многие банки предлагают еще более высокие проценты своим клиентам.