Объем депозитов в банках уменьшился к концу года в Казахстане

Месяц назад объем депозитов физических лиц в казахстанских банках достиг рекордных 26,7 трлн тенге. Большая часть этих средств хранилась в тенге. Однако в ноябре общая сумма уменьшилась. По данным Национального банка РК, объем депозитов сейчас составляет 26,5 трлн тенге, что на 0,53%, или почти на 141 млрд тенге меньше, чем было месяцем ранее.
Снижение произошло из-за сокращения средств на текущих счетах (на 4,09%) и уменьшения объема срочных и несрочных депозитов (на 0,66%). В то же время заметен рост объема сберегательных вкладов на 3,31% за месяц. Сейчас на них хранится более 4 трлн тенге. Для сравнения, в начале года сумма составляла 2,6 трлн тенге, что означает прирост на 51,65%. В то же время срочные и несрочные депозиты выросли лишь на 5,23%.
Снижение депозитов произошло в первую очередь за счет оттока средств с депозитов в иностранной валюте. За месяц сумма уменьшилась на 1,9%, тогда как тенговые вклады прибавили 0,13%. Таким образом, доля валютных вкладов теперь составляет лишь 22,7%.
Причина выбора тенговых депозитов казахстанцами кроется в ставках вознаграждения. У вкладов в иностранной валюте они не превышают 1% годовых, тогда как в ноябре среднерыночная ставка по тенговым депозитам достигла рекордных 14,8% (по данным Нацбанка). Важно отметить, что многие банки предлагают еще более высокие проценты своим клиентам.