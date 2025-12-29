Объем депозитов в банках уменьшился к концу года в Казахстане

Снижение произошло из-за сокращения средств на текущих счетах (на 4,09%) и уменьшения объема срочных и несрочных депозитов (на 0,66%). В то же время заметен рост объема сберегательных вкладов на 3,31% за месяц. Сейчас на них хранится более 4 трлн тенге. Для сравнения, в начале года сумма составляла 2,6 трлн тенге, что означает прирост на 51,65%. В то же время срочные и несрочные депозиты выросли лишь на 5,23%.